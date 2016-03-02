Форма поиска по сайту

Новости

02 марта 2016, 20:13

Культура

Живые поэты: Марк Перельман

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 21 год
  • Любимые поэты: Арсений Тарковский, Борис Рыжий

    • Бенгальские блики
    уныния в янтаре
    мерцающей лампочки
    в комнатном январе.

    Отрадно не ждать,
    не надеяться, не любить,
    а муху застывшую
    тенью руки прибить.

    Забыв то ли плоть,
    то ли каждый вокруг предмет,
    парит возле зеркала
    дымчатый силуэт,

    у глади блестящей,
    в прозрачной её близи,
    и молится: отрази
    меня, отрази.

    Но зеркало помнит себя
    как живую ртуть
    и шепчет: "когда-то",
    а слышно – "когда-нибудь".

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература стихотворения живые поэты

