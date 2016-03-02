Живые поэты: Марк Перельман

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Бенгальские блики
уныния в янтаре
мерцающей лампочки
в комнатном январе.
Отрадно не ждать,
не надеяться, не любить,
а муху застывшую
тенью руки прибить.
Забыв то ли плоть,
то ли каждый вокруг предмет,
парит возле зеркала
дымчатый силуэт,
у глади блестящей,
в прозрачной её близи,
и молится: отрази
меня, отрази.
Но зеркало помнит себя
как живую ртуть
и шепчет: "когда-то",
а слышно – "когда-нибудь".
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: