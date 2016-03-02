Живые поэты: Марк Перельман

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 21 год Любимые поэты: Арсений Тарковский, Борис Рыжий

Бенгальские блики

уныния в янтаре

мерцающей лампочки

в комнатном январе.

Отрадно не ждать,

не надеяться, не любить,

а муху застывшую

тенью руки прибить.

Забыв то ли плоть,

то ли каждый вокруг предмет,

парит возле зеркала

дымчатый силуэт,

у глади блестящей,

в прозрачной её близи,

и молится: отрази

меня, отрази.

Но зеркало помнит себя

как живую ртуть

и шепчет: "когда-то",

а слышно – "когда-нибудь".

Авторские орфография и пунктуация сохранены