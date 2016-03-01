Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2016, 20:14

Культура

Живые поэты: Наталья Жванецкая

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Долгопрудный
  • Возраст: 19 лет
  • Любимые поэты: Воденников, Фефелов, Сергеев

    • Стылое солнце ближе с покатой крыши.
    Старые кеды рвутся о ржавый гвоздь.
    Облачный заяц воду несёт – слышишь?
    Скоро начнётся дождь.

    В воздухе пахнет велосипедной смазкой.
    Грязные руки спрятать в карманы шорт.
    Мальчик сидит на крыше, читает сказку.
    Мальчику хорошо.

    Голуби разлетелись по голубятням.
    Небо растёт, темнеет и лезет вниз.
    Если бы не дырявые кеды в пятнах,
    Мальчик – почти что принц.

    Первая капля бьётся о мостовую.
    Небо заводит песню, вода поёт.
    Не выключайте музыку – он танцует,
    Этим земля живёт.

    Не выключайте музыку – он волшебник,
    Он сотворил вселенную сгоряча.
    Слышишь? Стаккато капель как совершенный
    Способ унять печаль.

    Не выключайте музыку – он танцует,
    Даже когда закончатся все дожди.
    Слышишь? Стучит, ребро изнутри целуя,
    Сердце в твоей груди.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература стихотворения живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика