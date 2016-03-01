Живые поэты: Наталья Жванецкая

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Долгопрудный Возраст: 19 лет Любимые поэты: Воденников, Фефелов, Сергеев

Стылое солнце ближе с покатой крыши.

Старые кеды рвутся о ржавый гвоздь.

Облачный заяц воду несёт – слышишь?

Скоро начнётся дождь.

В воздухе пахнет велосипедной смазкой.

Грязные руки спрятать в карманы шорт.

Мальчик сидит на крыше, читает сказку.

Мальчику хорошо.

Голуби разлетелись по голубятням.

Небо растёт, темнеет и лезет вниз.

Если бы не дырявые кеды в пятнах,

Мальчик – почти что принц.

Первая капля бьётся о мостовую.

Небо заводит песню, вода поёт.

Не выключайте музыку – он танцует,

Этим земля живёт.

Не выключайте музыку – он волшебник,

Он сотворил вселенную сгоряча.

Слышишь? Стаккато капель как совершенный

Способ унять печаль.

Не выключайте музыку – он танцует,

Даже когда закончатся все дожди.

Слышишь? Стучит, ребро изнутри целуя,

Сердце в твоей груди.

Авторские орфография и пунктуация сохранены