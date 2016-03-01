Живые поэты: Наталья Жванецкая

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Стылое солнце ближе с покатой крыши.
Старые кеды рвутся о ржавый гвоздь.
Облачный заяц воду несёт – слышишь?
Скоро начнётся дождь.
В воздухе пахнет велосипедной смазкой.
Грязные руки спрятать в карманы шорт.
Мальчик сидит на крыше, читает сказку.
Мальчику хорошо.
Голуби разлетелись по голубятням.
Небо растёт, темнеет и лезет вниз.
Если бы не дырявые кеды в пятнах,
Мальчик – почти что принц.
Первая капля бьётся о мостовую.
Небо заводит песню, вода поёт.
Не выключайте музыку – он танцует,
Этим земля живёт.
Не выключайте музыку – он волшебник,
Он сотворил вселенную сгоряча.
Слышишь? Стаккато капель как совершенный
Способ унять печаль.
Не выключайте музыку – он танцует,
Даже когда закончатся все дожди.
Слышишь? Стучит, ребро изнутри целуя,
Сердце в твоей груди.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
