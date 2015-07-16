Ответственность за коррупцию и рост жилищного строительства в стране

Фото: m24.ru

Малайзийскому Boeing готовят трибунал

Накануне первой годовщины крушения Boeing-777 в Донбассе Совет Безопасности ООН начал обсуждение подготовленного Малайзией проекта резолюции о создании международного трибунала, сообщает "Коммерсант". Его целью заявлено уголовное преследование ответственных за трагедию, унесшую жизни 298 человек. Российский дипломатический собеседник издания назвал инициативу "подменой настоящего расследования политическим шоу", пояснив: в документе "содержится попытка через предвзятые и политизированные формулировки назначить виновных". Впрочем, ходом расследования, которое ведут международные эксперты под руководством Нидерландов, Москва также не вполне довольна.

Губернаторов назначают ответственными за коррупцию

Президент Владимир Путин своим указом ввел в действие типовые положения о работе в регионах органов по противодействию коррупции, пишет "Коммерсант". Комиссия во главе с губернатором сосредоточится на выработке законодательных инициатив и антикоррупционных "стандартов поведения", а орган субъекта по "профилактике" нарушений проверит сведения о доходах чиновников на достоверность. Впрочем, как именно будут формироваться и работать новые структуры, пока неясно: эксперты не исключают, что субъектам потребуются разъяснения Минтруда.

Пенсионные фонды смогут получать вознаграждение, даже если не заработают доход будущим пенсионерам

Пенсионные фонды и их управляющие компании (УК), работающие с накопительными пенсиями, смогут получать вознаграждение в 1% от своего портфеля накоплений независимо от того, какой доход они заработают клиентам. Об этом сообщают "Ведомости". Вдобавок к этому фонд и его управляющие могут забирать себе до 15% полученного инвестдохода. Такие поправки в закон об НПФ подготовил Минфин, проект вывешен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как распределять между собой 1% от накоплений и 15% от дохода, фонд, его управляющие и спецдепозитарий будут договариваться сами.

Ввод жилья в стране растет благодаря заделам прошлых лет

В январе – июне 2015 года в стране, по оперативным данным, введено 33,9 миллионов квадратных метров жилья, передают "Ведомости". Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года, когда ввод составил 27,2 миллионов квадратных метров. Сейчас вводятся дома, строительство которых началось 1,5–2 года назад. Эти объекты к кризису не имеют никакого отношения: стройки стартовали год-два назад, а площадки и вовсе были приобретены в 2010–2011 годах.

Лидерами по вводу стали Краснодарский край (2,54 миллионов квадратных метров), Московская область (2,29 миллионов квадратных метров), Москва (1,84 миллионов квадратных метров), Санкт-Петербург (1,45 миллионов квадратных метров).

Власти решили сократить число получателей пособий

В России дан старт масштабной социальной реформе, сообщает "РБК". Государство будет помогать только тем, кто действительно не в состоянии себя обеспечить и подпадает под так называемые критерии нуждаемости. Начнут с пособий на ребенка и ряда льгот учителям и медикам. Пакет законопроектов об оптимизации отдельных социальных льгот с учетом применения критериев нуждаемости подготовил Минтруд по поручению президента, обсуждавшего этот вопрос на заседании Госсовета 11 марта 2015 года.

Центробанк опубликовал список из десяти системно значимых банков

ЦБ 15 июля опубликовал список из десяти системно значимых банков - крупнейших кредитных организаций России, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом, пишут "РБК". ​К банкам, оказывающим особое влияние на всю систему, регулятор причислил Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК "Открытие" и Промсвязьбанк.

Безработные не будут платить подоходный налог

Граждане, которые официально не работают, но умудряются покупать авто и квартиры, не будут платить 13 процентов подоходного налога с суммы своей покупки, пишет "Российская газета". Даже если такое приобретение - из класса "люкс". Не будут, пока суд не обяжет их это сделать. Такие прецеденты уже были. Однако теперь суды будут строже подходить к таким искам налоговиков.