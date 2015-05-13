Налоги для владельцев зданий с минимумом магазинов и офисов снизили в 4 раза

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Размер имущественного налога для владельцев зданий, у которых торговая и офисная часть составляет до 20 процентов, снижен в четыре раза. Соответствующий закон приняла сегодня в окончательной редакции Мосгордума.

Как заявила на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева, закон является частью антикризисной программы и призван обеспечить устойчивое развитие экономики социальную стабильность.

Напомним, законопроект был внесен в Мосгордуму Сергеем Собяниным. Его действие распространяется на здания, расположенные на земельных участках, в которых разрешено размещать офисы, магазины, а также объекты общепита и бытового обслуживания. При этом льготой в размере 75 процентов от суммы начисленного налога смогут воспользоваться владельцы только тех зданий, где торгово-офисная часть занимает не более 20 процентов площади.

Среди сооружений, подпадающих под действие закона, – складские помещения, часть площадей которых используется как торговые, автосервисы, отдающие часть своих помещений под офисы, производственные цеха, часть площадей которых используется под аренду кафе или ресторанов, уточняет Агентство "Москва".

Срок действия льготы составляет пять лет. Распространяться она будет на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Из-за введения льготы в 2015 году бюджет города недополучит 815 миллионов рублей.

Напомним, для того, чтобы воспользоваться льготой уже в 2015 году, организации необходимо до 15 июня обратиться в Госинспекцию по недвижимости. Вся необходимая информация будет размещена на сайте Госинспекции по недвижимости в разделе "Определение фактического использования объектов недвижимости для налогообложения".

Закон о переходе на исчисление налога на имущество организаций от кадастровой стоимости приняли в конце 2013 года. Перечень объектов недвижимости составлялся по двум основным критериям: виду разрешенного использования земельного участка и его фактического использования. На 2015 год в перечень включили 1 687 объектов.