На субсидии по оплате ЖКХ в 2013 году выделят 10,3 млрд рублей

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Правительство Москвы во вторник утвердило стандарт жилищно-коммунальных услуг на 2013 год. На субсидии по оплате услуг ЖКХ будет направлено 10,3 миллиарда рублей.

Тарифы на ЖКХ были утверждены еще 27 ноября, они вступят в силу с 1 июля 2013 года. По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, департамент экономической политики и развития города (ДЭПиР) увеличил субсидии при оплате ЖКХ для наиболее незащищенных групп граждан. Это постановление вступит в силу также 1 июля.

В зависимости от численности семьи субсидия составит от 9,4% до 9,8%. Глава ДЭПиР Максим Решетников отметил, что, таким образом, выплаты получающих субсидии москвичей не только не увеличатся, но даже для некоторых категорий снизятся. Все нововведения касаются также жителей Новой Москвы.

В настоящее время в Москве субсидии на оплату ЖКУ получают 580 тысяч семей. Предоставление льгот осуществляется через Городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС). Теперь их можно оформлять также через многофункциональные центры (МФЦ).