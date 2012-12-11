Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11 декабря 2012, 16:59

На субсидии по оплате ЖКХ в 2013 году выделят 10,3 млрд рублей

льготы благоустройство ЖКХ субсидии электроэнергия ремонт вода бюджет газ лифты отопление

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы во вторник утвердило стандарт жилищно-коммунальных услуг на 2013 год. На субсидии по оплате услуг ЖКХ будет направлено 10,3 миллиарда рублей.

Тарифы на ЖКХ были утверждены еще 27 ноября, они вступят в силу с 1 июля 2013 года. По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, департамент экономической политики и развития города (ДЭПиР) увеличил субсидии при оплате ЖКХ для наиболее незащищенных групп граждан. Это постановление вступит в силу также 1 июля.

В зависимости от численности семьи субсидия составит от 9,4% до 9,8%. Глава ДЭПиР Максим Решетников отметил, что, таким образом, выплаты получающих субсидии москвичей не только не увеличатся, но даже для некоторых категорий снизятся. Все нововведения касаются также жителей Новой Москвы.

В настоящее время в Москве субсидии на оплату ЖКУ получают 580 тысяч семей. Предоставление льгот осуществляется через Городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС). Теперь их можно оформлять также через многофункциональные центры (МФЦ).

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать