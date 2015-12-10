Бывших мэров лишат льгот за нарушения закона

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Экс-мэров, нарушивших закон, лишат всех полагающихся чиновникам выплат и льгот. Соответствующее предложение рассмотрят в Госдуме 17 декабря, сообщает РБК.

Депутаты рассмотрят поправки к законопроекту, согласно которому льготы положены только вышедшим на пенсию чиновникам. Выплаты не должны распространяться на депутатов, преступивших черту закона или отправленных в отставку по причине утраты доверия.

Решение о таких поправках было принято после неоправданно больших выплат депутатам, которые не попали в следующий созыв парламента. Особенно отличился экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб.

Действие законопроекта будет распространяться на региональных и муниципальных чиновников, а самих депутатов Госдумы поправки не коснутся. Этим чиновникам после окончания полномочий выплачивается всего одна зарплата.

Напомним, в апреле прошлого года Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер компенсаций (так называемых "золотых парашютов") для топ-менеджеров госкомпаний.

Такие компенсации не будут выплачиваться в том случае, если трудовой договор был прекращен по соглашению сторон или на основании дисциплинарных взысканий.