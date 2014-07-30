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Общество

30 июля 2014, 18:38

Развод караулов в Кремле отменили из-за жары

лето жара погода развод караулов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Аномальная жара внесла изменения в график развода караулов президентского полка в Кремле. 2 августа не состоится церемония развода пеших и конных караулов, которая традиционно проходит на Соборной площади по субботам. Об этом сообщили изданию М24.ru в пресс-центре Федеральной службы охраны РФ.

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По информации пресс-службы, специальных ограничений по поводу максимальной температуры для отмены церемонии нет, решение принимают по ситуации. Поскольку погода в Москве в последние дни бьет температурные рекорды с начала года, было решено не проводить церемонию в ближайший выходной. Состоится ли развод караулов 9 августа – будет зависеть от прогнозов синоптиков на следующей неделе.

Развод караулов

Церемония развода караулов на Соборной площади проводится в полдень каждую субботу с апреля по октябрь и пользуется популярностью у горожан и туристов. Продолжительность периода проведения церемонии также зависит от погоды, так как движение конных караулов затрудняется в дождь и гололед.

Помимо погодных аномалий причинами отмены развода караулов могут стать выезды Президентского полка на учения или его участие в мероприятиях государственного масштаба.


Как уже сообщал М24.ru, 30 июля в Москве стало самым жарким днем лета. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация не изменится: на следующей неделе ожидается сухая погода и температура воздуха плюс 28-30 градусов. Специалисты центра "Фобос" сообщают, что жара может продолжаться всю первую декаду августа.

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