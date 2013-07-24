МЧС предупреждает о сильном ветре и грозах в Москве

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Москвичей вновь предупреждают об ухудшении погоды. По данным столичного ГУ МЧС, в период с 11.00 до 16.00 местами в городе ожидаются ливни с грозами.

В ведомстве предупреждают, что при грозе возможны повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом.

Отметим, в столичном регионе продолжает господствовать циклон, из-за которого сохраняется по-осеннему прохладная погода.

Ночь на 24 июля стала самой холодной за месяц – температура опустилась до +9,6 градусов. При этом к утру над Москвой повис туман, и видимость в которых местами ухудшалась до 100 метров.

По прогнозам синоптиков, улучшения погоды стоит ждать в начале следующей недели. Температура воздуха тогда начнет подниматься до +25..+29 градусов.