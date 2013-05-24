Летом Культурный центр "ЗИЛ" превратится в центр творчества

В рамках "Лета в ZIL" прошел второй музыкальный фестиваль

В Культурном центре "ЗИЛ" организуют проект "Лето в ZIL". На все лето, с 1 июня до 31 августа, территория парка превратится в уникальный центр творчества и самореализации.

1 июня, в первой половине дня, в парке пройдут мастер-классы по hand made. В 18:00 начнется музыкальная часть - на главной сцене выступят ведущие инди-коллективы страны: The Retuses, АлоэВера, Moremoney. Хэдлайнером фестиваля станет группа Everything is made in China.

В рамках проекта пройдут разнообразные концерты, театральные постановки, выставки, мастер-классы, лекции, дни культуры разных народов и многое другое. А сама территория парка будет условно разделена на четыре зоны.

"Спортивное пространство" включит в себя детскую игровую зону, площадку для игры в стритбол и пункт бесплатного проката велосипедов, лонгбордов, роликовых коньков и многих других видов спорта.

В "Пространстве творчества" будут проходить кинопоказы под открытым небом, мастер-классы по арт-терапии для детей. Также можно будет порисовать на мольбертах и посетить интересные лекции.

Зона "Co-working" под открытым небом, оборудованная Wi-Fi, предназначена для фрилансеров. "Пространство для отдыха" порадует удобными гамаками, шезлонгами и чайной зоной.

На главной сцене пройдут концерты российских и зарубежных артистов, театральные постановки и лекции деятелей культуры и искусства.

В июне состоится двухдневный Self-Made Market. В рамках фестиваля будет работать hand-made ярмарка, а также организовано большое количество лекций и мастер-классов по искусству, бизнесу и кулинарному мастерству.

В июле пройдет акция Family Story, которая познакомит старшее поколение с современной культурой, трендами и актуальным стилем жизни.

А в августе пройдет трехдневный фестиваль Teatronica при участии молодых театральных режиссеров и известных музыкантов.