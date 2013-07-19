В пятницу в Москве пройдут дожди

В пятницу в столице пройдут дожди

Сегодня, 19 июля, к столичному региону постепенно подойдет холодный атмосферный фронт, начнется дождь, местами прогремят грозы.

Как сообщает центр погоды "Фобос", максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса тепла, в Подмосковье воздух прогреется от 20 до 25 градусов. Ветер юго-западный, усилится до 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. Солнечная активность - умеренная, возможны возмущения магнитосферы, уточняют синоптики.