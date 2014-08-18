Летом москвичи предпочитают гулять в Парке Горького и на ВДНХ – опрос

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения, большая часть жителей столицы – 67 процентов – предпочитает проводить знойные летние выходные за городом. Тем не менее, такая же доля москвичей уверена, что в мегаполисе тоже есть, где отдохнуть.

Так, 12 процентов опрошенных считают, что в Москве много мест для развлечений, еще 10 процентов отмечают, в первую очередь, наличие в столице большого количества парков.

Среди любимых мест городского летнего отдыха жителей Москвы оказались Парк Горького (здесь предпочитают проводить теплые дни и вечера 9 процентов респондентов) и ВДНХ (8 процентов). По мнению опрошенных, именно здесь приятнее всего находиться, когда столбики термометров поднимаются далеко за +20 градусов.

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25 процентов респондентов не указали конкретных зон отдыха, которые они посещают чаще всего, но отметили, что проводят летний досуг в основном парках столицы. Водоемам, как ни странно, отдает предпочтение меньшая доля горожан, принявших участие в опросе – только 10 процентов.

71 процент респондентов отметил, что знают о наличии в столице водоемов, в которых можно купаться. Однако большая часть москвичей - 58 процентов - в этом году так и не окунулись на городских пляжах. Среди тех, кто успел искупаться, наибольшей популярностью пользуется Серебряный бор.

Среди москвичей есть также домоседы – свое желание проводить знойные дни "под кондиционером" выразили 9 процентов респондентов. А 4 процента утверждают, что, несмотря на жару, им очень нравится гулять в центре Москвы: посещать пешеходные зоны, Патриаршие пруды, Тверскую улицу.

По 3 процента опрошенных предпочитают "оседать" в барах и где-нибудь неподалеку от собственного дома – например, на скамейке возле подъезда. Всего по 1 проценту голосов пришлись на Московский зоопарк и речной теплоход.

Аргументируя желание выезжать летом за город, опрошенные заметили, что в Москве в это время года бывает жарко и душно (31 процент), загазованно (12 процентов), шумно (6 процентов).

Где спастись от жары в Москве

Напомним, что в настоящее время в столице функционируют только три пляжа, где купание официально разрешено. Это "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3" и "Мещерское". Остальные закрыты из-за нарушения санитарных норм и требований безопасности. Из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.