В пятницу в Москве ожидаются грозы, ливни и понижение температуры

В пятницу москвичей ждет прохладная и дождливая погода

Из-за дождей в Москве станет немного прохладнее. В пятницу, 8 августа, синоптики обещают в столице грозы, ливни и понижение температуры. Сегодня в городе ожидается до 26-27 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что также будет дуть сильный ветер - при грозе его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Дожди должны пойти в мегаполисе во второй половине дня.

Напомним, что дожди в Москве шли и накануне. Особенно сильные ливни были на западе и юго-западе столицы. За минувшие сутки в столичном регионе выпало до 10 миллиметров осадков. Из-за осадков жара ослабела лишь на несколько градусов. По прогнозам, облачно и тепло будет до конца этой недели.