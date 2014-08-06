В среду воздух в столице прогреется до 30 градусов

В среду москвичей ждет жаркая погода

В среду, 6 августа, в Москве ожидается до 29 градусов. Температура в столице все еще выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов, предупреждает МЧС.

Во второй половине дня в некоторых районах города появятся облака, возможны кратковременные дожди. По сообщениям синоптиков, в городе будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что в городе прогнозируется высокий уровень опасности жары. Рекомендации о том, как вести себя, чтобы не пострадать от слишком теплой погоды, можно найти здесь.

Вечером температура в Москве снизится лишь до 25 градусов. Судя по долгосрочным прогнозам, жара в мегаполисе спадет в середине августа.