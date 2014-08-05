Воздух в столице во вторник прогреется до 30 градусов

Во вторник в Москве сохранится солнечная и теплая погода

В столице сохраняется солнечная и жаркая погода. По сравнению с температурой на прошлой неделе в Москве стало чуть прохладнее, но всего лишь на пару градусов. Во вторник, 5 августа, воздух в городе прогреется до 30 градусов, сообщает МЧС.

Уточняется, что сильных дождей не ожидается. Ветер будет северо-восточным с порывами 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Также о сильной жаре предупреждают и в Подмосковье: по сообщению МЧС, с 14:00 до 19:00 температура местами повысится до 30 градусов.

Также отмечается, что завтра температура в столице поднимется до 31-33 градусов. В середине недели возможны осадки, но зной они вряд ли ослабят. Вплоть до выходных прохлады ждать не стоит.