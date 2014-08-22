На фестивале Summer Shorts покажут короткометражки из Германии и Австрии

Фото: summertimes.ru

В летнем кинотеатре парке искусств МУЗЕОН в рамках фестиваля Summer Shorts 22 и 23 августа покажут короткометражки из Австрии и Германии. Фильмы продемонстрируют на языке оригинала с русскими субтитрами.

Немецкая программа включит в себя восемь фильмов. 15-минутный "Носорог галопом" Эрика Шмитта расскажет о молодом человеке, который ищет душу Берлина. Его мировоззрение перевернет вверх ногами привычное представление зрителя о главном мегаполисе Германии.

"Старая школа" Илькера Чатака - это история карманника Томаса, который влюбился в собственную жертву. Фильм идет семь минут.

Черная комедия "С Днем рождения" раскроет подробности печального инцидента, который приключился в жизни немецкой пары. Ничего не предвещает беды: девушка собирается устроить своему молодому человеку сюрприз на День рождения. Однако ее инициатива оборачивается фатальными последствиями. Режиссер - Хольгер Фрик, хронометраж - 9 минут.

Короткометражка Олафа Хельда так и называется - "Короткий фильм". Это трехминутное и очень фантастическое повествование о мужчине, который во время бритья обнаружил на свой шее кнопку, управляющую... возрастом. Теперь он может превращаться в младенца и, наоборот, стареть по собственному желанию.

Анимационная картина "След улитки" расскажет философскую историю об эволюции. Путь будет проходить, как не сложно догадаться, улитка. Трехминутное кино снял Филипп Артюс.

Также в рамках киносеанса покажут "Случай" Александра Коберидзе, "Глупого Тома" Андресаса Хикаде, короткий документальный фильм "Соборы" Конрада Кестнера.

Австрийская программа включит пять короткометражных лент. "Мы летаем" Ульрике Кофлера расскажет о молодой воспитательнице детского сада, которой пришлось взять домой ребенка, которого не забрали родители. Фильм идет 22 минуты.

"Технокабаре" - это трехминутное произведение Питера Хуттера. Зрители мультика увидят маленькое черное существо, которое путешествует по мире под звуки техно.

Мрачная история, которая скрывается за семейной реликвией, развернется в "Наследстве" Матиаса Цудера. Герою 18-минутного фильма предложат забрать у дедушки золотой слиток, с которыми связаны не лучшие моменты, пережитые его семьей.

Также можно будет увидеть экспериментальную картину "Вторжение" Пауля Веннингера и "Кружево" Доминика Хартля.

На летнем фестивале Summer Shorts показывают короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы со всего света. В программе этого года – ленты-участники международных киносмотров из Австрии, Германии, Южной Кореи и Голландии, а также подборка картин-номинантов и обладателей премии Британской академии кино и телевидения BAFTA этого года. На летнем фестивалепоказывают короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы со всего света. В программе этого года – ленты-участники международных киносмотров из Австрии, Германии, Южной Кореи и Голландии, а также подборка картин-номинантов и обладателей премии Британской академии кино и телевидения BAFTA этого года. На фестивале уже показали шесть философских короткометражек, документалки о северных народах, фильм о серферах.





Подробнее с программой фестиваля Summer Shorts можно ознакомиться тут.

Начало сеансов - в 21.30. Билеты - от 385 рублей.