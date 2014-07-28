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28 июля 2014, 10:40

Посещение подмосковных лесов ограничено из-за угрозы пожара

лесные пожары ограничения

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах на всей территории региона до 4 августа, сообщает агентство "Москва". По словам руководителя пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области Святослава Некляева, это связано с высокой опасностью возникновения пожара.

Он отметил, что ограничение на посещение гражданами лесов и запрет на въезд автомобилей действовали с начала прошлой недели в более чем половине муниципальных образований.

В целом по области на ближайшие три дня объявлен четвертый класс пожарной опасности, однако есть вероятность, что уже на этой неделе ситуации может обостриться, и в регионе будет объявлен пятый наивысший класс.

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Некляев заявил, что пятый класс опасности сегодня прогнозируется на территории Ступинского, Клинского, Волоколамского, Истринского, Подольского и Виноградовского лесничеств, а также в лесничестве "Русский лес", охватывающего части Серпуховского и Ступинского муниципальных районов. С начала пожароопасного сезона в Подмосковье было зафиксировано 160 лесных пожаров, но ни одно возгорание не было масштабным и не привело к катастрофическим последствиям.

Как сообщается на сайте комитета лесного хозяйства, в 2011 году на 24 июля было ликвидировано 292 лесных пожара. В 2010 году на эту же дату было зафиксировано 1034 лесных пожара. Наиболее часто в текущем году возгорания возникают в восточных лесничествах: Орехово-Зуевском (31 пожар), Шатурском (21), Клинском (17), Ногинском (17), Виноградовском (16).

В течение недели в столичном регионе будет преобладать сухая погода, а температура воздуха днем будет составлять 28-32 градуса тепла.

Отметим, что при четвертом классе пожарной опасности местные власти должны ограничить доступ граждан в лес. Также устанавливаются дежурства в лесничествах и пожарных наблюдательных пунктах, регулярно патрулируется лес. Кроме того, все пожарные команды приводятся в полную готовность.

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