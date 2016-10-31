Булгакова и его муз обсудят в доме с "нехорошей квартирой"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Лекция "Булгаков и его музы" состоится 31 октября в доме с той самой "нехорошей квартирой" по адресу Большая Садовая, дом 10. Мероприятие будет приурочено к 125-летию великого писателя. Об этом сообщается на сайте Bulgakov Space.

Участники обсуждения смогут узнать больше о легенде русской литературы, о роли встреч и расставаний в его жизни и творческой биографии. Лектор проведет параллели между датами, местами встреч и темами, затрагиваемыми в произведениях автора.

Литературный вечер проведет историк, биограф, писатель, документалист Игорь Оболенский, который много лет собирал историю и легенды, факты и воспоминания о Михаиле Булгакове.