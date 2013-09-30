Образовательный проект Tech in Media расскажет об инновациях в СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве открывается образовательный проект Tech in Media, который позволит российским журналистам повысить свою компетентность в инновационно-венчурной тематике.

Участие в проекте могут принять журналисты, блогеры, а также студенты, обучающиеся по специальности "журналистика".

В рамках проекта с октября по ноябрь 2013 года профессиональные журналисты, инвесторы и создатели успешных стартапов проведут 10 лекций и мастер-классов, на которых расскажут об особенностях рынка инноваций и венчурных инвестиций.

Мероприятие состоится в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Кроме того, любой желающий может прослушать все выступления онлайн.

На странице проекта также можно будет скачать дополнительные учебные материалы по каждой лекции. Чтобы получить доступ к информационным материалам, достаточно зарегистрироваться на сайте.