Лекции недели: лихорадка Эбола, наука для детей, бизнес-стратегия и брендинг

Чем опасна лихорадка Эбола, как продать собственные идеи и что нужно знать об атоме самым маленьким. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в нашем материале.

Детский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу астрофизик Антон Бирюков поговорит об эволюции атомов. Сетевое издание M24.ru покажет лекцию в режиме онлайн.



Вторник, 30 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

"Эбола: когда начинать бояться?" - такую лекцию прочитает заведующий лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. Слушатели узнают, грозит ли заболевание России, как распространяется вирус и можно ли сократить количество смертей от заболевания. Добавим, что лектор недавно вернулся из Гвинеи.

Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4 строение 1 Время: 19.30 Стоимость: бесплатно, но нужна регистрация Что можно узнать на лекции: чего ждать от вируса Эбола





Среда, 1 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Киноклуб "Кинопризыв" покажет один из самых трогательных и пронзительных отечественных фильмов "Я буду рядом", а также проведет встречу с режиссером Павлом Руминовым. Сюжет драмы повествует о молодой и жизнерадостной Инне, которая воспитывает шестилетнего Митю. В один из дней в семье случается горе - Инна заболевает. Шанса выздороветь у нее нет, и мать приступает к поиску новых родителей для Мити.

Место: Центральный дом журналиста, Никитский бульвар, 8А Время: 18.00 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: какие проблемы волнуют отечественных режиссеров





Четверг, 2 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, как быстро заработать на собственных идеях, расскажет преподаватель МГУ имени Ломоносова Артем Захаров. Спикер объяснит, почему нельзя оформлять бизнес на жену, как найти связи, которые дороже денег, и для чего продавать лифт в соседнем подъезде.

Место: Бизнес-акселератор "Сталь", Волгоградский проспект, 4А Время: 18.30 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: как влюбить окружающих в свою бизнес-идею





Пятница, 3 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, для чего компании качественный брендинг и как его разработать, будут рассказывать на пятничной лекции. Также в программе - истории зарождения первых брендов, примеры хорошего дизайна и брендинга, основные стратегии разработки бренда и многое другое. Лекцию прочитает соучередитель брендинговых и CEO-агентств Айкуи Таксилдарян.

Место: API Moscow, Берсеневский переулок 2, строение 1 Время: 18.30 Стоимость: вход бесплатный, не забудьте зарегистрироваться Что можно узнать на лекции: как разработать нестыдный брендинг, который будет работать



