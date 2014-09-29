Форма поиска по сайту

Новости

29 сентября 2014, 23:39

Культура

Лекции недели: лихорадка Эбола, наука для детей, бизнес-стратегия и брендинг

Чем опасна лихорадка Эбола, как продать собственные идеи и что нужно знать об атоме самым маленьким. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в нашем материале.

Трансляции на M24.ru

Детский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу астрофизик Антон Бирюков поговорит об эволюции атомов. Сетевое издание M24.ru покажет лекцию в режиме онлайн.

Больше трансляций - в сюжете. Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.

Вторник, 30 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

"Эбола: когда начинать бояться?" - такую лекцию прочитает заведующий лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. Слушатели узнают, грозит ли заболевание России, как распространяется вирус и можно ли сократить количество смертей от заболевания. Добавим, что лектор недавно вернулся из Гвинеи.

  • Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4 строение 1
  • Время: 19.30
  • Стоимость: бесплатно, но нужна регистрация
  • Что можно узнать на лекции: чего ждать от вируса Эбола


    • Среда, 1 октября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Киноклуб "Кинопризыв" покажет один из самых трогательных и пронзительных отечественных фильмов "Я буду рядом", а также проведет встречу с режиссером Павлом Руминовым. Сюжет драмы повествует о молодой и жизнерадостной Инне, которая воспитывает шестилетнего Митю. В один из дней в семье случается горе - Инна заболевает. Шанса выздороветь у нее нет, и мать приступает к поиску новых родителей для Мити.

  • Место: Центральный дом журналиста, Никитский бульвар, 8А
  • Время: 18.00
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на лекции: какие проблемы волнуют отечественных режиссеров


    • Четверг, 2 октября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    О том, как быстро заработать на собственных идеях, расскажет преподаватель МГУ имени Ломоносова Артем Захаров. Спикер объяснит, почему нельзя оформлять бизнес на жену, как найти связи, которые дороже денег, и для чего продавать лифт в соседнем подъезде.

  • Место: Бизнес-акселератор "Сталь", Волгоградский проспект, 4А
  • Время: 18.30
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: как влюбить окружающих в свою бизнес-идею


    • Пятница, 3 октября

    Фото: ИТАР-ТАСС

    О том, для чего компании качественный брендинг и как его разработать, будут рассказывать на пятничной лекции. Также в программе - истории зарождения первых брендов, примеры хорошего дизайна и брендинга, основные стратегии разработки бренда и многое другое. Лекцию прочитает соучередитель брендинговых и CEO-агентств Айкуи Таксилдарян.

  • Место: API Moscow, Берсеневский переулок 2, строение 1
  • Время: 18.30
  • Стоимость: вход бесплатный, не забудьте зарегистрироваться
  • Что можно узнать на лекции: как разработать нестыдный брендинг, который будет работать


    • Сюжет: Расписание столичных лекций
    лекции бизнес трансляции Культурный центр ЗИЛ лихорадка Эбола смотреть онлайн на m24.ru

    Главное

