Лекции недели: лихорадка Эбола, наука для детей, бизнес-стратегия и брендинг

Чем опасна лихорадка Эбола, как продать собственные идеи и что нужно знать об атоме самым маленьким. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе, - в нашем материале.
Трансляции на M24.ruДетский музей "Экспериментаниум" возобновляет цикл еженедельных научных лекций для самых маленьких. В субботу астрофизик Антон Бирюков поговорит об эволюции атомов. Сетевое издание M24.ru покажет лекцию в режиме онлайн.
Записи лекций, которые уже прошли, - здесь.
Вторник, 30 сентября
"Эбола: когда начинать бояться?" - такую лекцию прочитает заведующий лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. Слушатели узнают, грозит ли заболевание России, как распространяется вирус и можно ли сократить количество смертей от заболевания. Добавим, что лектор недавно вернулся из Гвинеи.
Среда, 1 октября
Киноклуб "Кинопризыв" покажет один из самых трогательных и пронзительных отечественных фильмов "Я буду рядом", а также проведет встречу с режиссером Павлом Руминовым. Сюжет драмы повествует о молодой и жизнерадостной Инне, которая воспитывает шестилетнего Митю. В один из дней в семье случается горе - Инна заболевает. Шанса выздороветь у нее нет, и мать приступает к поиску новых родителей для Мити.
Четверг, 2 октября
О том, как быстро заработать на собственных идеях, расскажет преподаватель МГУ имени Ломоносова Артем Захаров. Спикер объяснит, почему нельзя оформлять бизнес на жену, как найти связи, которые дороже денег, и для чего продавать лифт в соседнем подъезде.
Пятница, 3 октября
О том, для чего компании качественный брендинг и как его разработать, будут рассказывать на пятничной лекции. Также в программе - истории зарождения первых брендов, примеры хорошего дизайна и брендинга, основные стратегии разработки бренда и многое другое. Лекцию прочитает соучередитель брендинговых и CEO-агентств Айкуи Таксилдарян.