Про еду: специалист по питанию о формировании наших вкусовых привычек

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В культурном центре "Пунктум" до конца февраля идет курс об осознанном питании. Социолог и специалист по питанию Анастасия Степанова обучает слушателей правильному отношению к еде.
В воскресенье, 25 января, речь пойдет об истории еды и формировании культуры питания. Что ели наши первобытные предки? Как трансформировались во времени вкусовые привычки европейцев? Насколько противоречивы были изменения в культуре питания человека?
Прямую трансляцию этой лекции смотрите на этой странице в 12.00.
- Когда: 25 января, 12.00
- Кто: Анастасия Степанова
- Что: лекция о культуре питания
- Кому смотреть: тем, кто перепробовал все диеты, и теперь хочет есть правильно, но в свое удовольствие