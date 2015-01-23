Про еду: специалист по питанию о формировании наших вкусовых привычек

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В культурном центре "Пунктум" до конца февраля идет курс об осознанном питании. Социолог и специалист по питанию Анастасия Степанова обучает слушателей правильному отношению к еде.

В воскресенье, 25 января, речь пойдет об истории еды и формировании культуры питания. Что ели наши первобытные предки? Как трансформировались во времени вкусовые привычки европейцев? Насколько противоречивы были изменения в культуре питания человека?

Прямую трансляцию этой лекции смотрите на этой странице в 12.00.