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17 декабря 2014, 16:27

Прямая трансляция лекции "Что читать о русском языке?" в Capable People

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Фото: предоставлено организаторами

Образовательный проект Capable people проводит интересные и полезные лекции по саморазвитию, одну из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Сегодня вы увидите лекцию из курса "Занимательный русский язык". Лекция будет посвящена обзору справочной и познавательной литературы по русскому языку. Вы узнаете:

  • Как сориентироваться в море словарей и пособий, которые часто противоречат друг другу?
  • Как правильно пользоваться словарями?
  • Где найти увлекательное чтение о русском языке?
  • На каких авторов стоит обратить внимание?

Сразу после лекции мы перейдем к практическому занятию по пунктуации и расскажем о правилах постановки тире в предложениях.

Курс "Занимательный русский язык" ведет Ксения Туркова, журналист, кандидат филологических наук, лауреат Всероссийского конкурса работников электронных СМИ "За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности", ведущий колумнист проекта Snob, автор популярных статей о грамотности.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 12.00.

  • Когда: 20 декабря
  • Кто: Ксения Туркова
  • Что: лекция о пунктуации
  • Кому смотреть: тем, кому еще не поздно учиться писать грамотно - то есть всем
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