Прямая трансляция лекции "Что читать о русском языке?" в Capable People

Фото: предоставлено организаторами
Образовательный проект Capable people проводит интересные и полезные лекции по саморазвитию, одну из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Сегодня вы увидите лекцию из курса "Занимательный русский язык". Лекция будет посвящена обзору справочной и познавательной литературы по русскому языку. Вы узнаете:
- Как сориентироваться в море словарей и пособий, которые часто противоречат друг другу?
- Как правильно пользоваться словарями?
- Где найти увлекательное чтение о русском языке?
- На каких авторов стоит обратить внимание?
Сразу после лекции мы перейдем к практическому занятию по пунктуации и расскажем о правилах постановки тире в предложениях.
Курс "Занимательный русский язык" ведет Ксения Туркова, журналист, кандидат филологических наук, лауреат Всероссийского конкурса работников электронных СМИ "За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности", ведущий колумнист проекта Snob, автор популярных статей о грамотности.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 12.00.
- Когда: 20 декабря
- Кто: Ксения Туркова
- Что: лекция о пунктуации
- Кому смотреть: тем, кому еще не поздно учиться писать грамотно - то есть всем