Прямая трансляция лекции "Что читать о русском языке?" в Capable People

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Образовательный проект Capable people проводит интересные и полезные лекции по саморазвитию, одну из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Сегодня вы увидите лекцию из курса "Занимательный русский язык". Лекция будет посвящена обзору справочной и познавательной литературы по русскому языку. Вы узнаете:

Как сориентироваться в море словарей и пособий, которые часто противоречат друг другу?

Как правильно пользоваться словарями?

Где найти увлекательное чтение о русском языке?

На каких авторов стоит обратить внимание?

Сразу после лекции мы перейдем к практическому занятию по пунктуации и расскажем о правилах постановки тире в предложениях.

Курс "Занимательный русский язык" ведет Ксения Туркова, журналист, кандидат филологических наук, лауреат Всероссийского конкурса работников электронных СМИ "За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности", ведущий колумнист проекта Snob, автор популярных статей о грамотности.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 12.00.