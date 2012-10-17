Борис Резник проведет лекцию для начинающих корреспондентов "Вечерки"

Борис Резник. Фото: ИТАР-ТАСС

В школе юного репортера "Новый фейерверк" при издании "Вечерняя Москва" пройдет первая лекция. Ее проведет известный российский журналист Борис Резник.

Он начинал свой творческий путь в "Вечерке", долгое время работал в "Известиях", где стал легендой журналистики. Борис Резник - лауреат многочисленных премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, депутат Государственной Думы России, а его знаменитое расследование "Мафия и море" сделало его знаковой фигурой нового времени.

Первая лекция пройдет в школе юного корреспондента "Новый фейерверк" 17 октября с 18.00. В это же время на сайте vmdaily.ru будет идти ее прямая трансляция.



Студия "Новый фейерверк" открылась весной этого года и принимает юнкоров на бесплатной основе, исходя из их талантов и желания расти в профессии.

Школой руководит ее создатель - Александр Куприянов, главный редактор "Вечерней Москвы". Молодые корреспонденты - ученики старших классов, студенты первых курсов института - сразу же окунулись с головой в журналистику. Для них был создан специальный раздел на сайте vmdaily.ru - "Московский Подрост'ОК", - который постоянно пополняется их материалами.

"Юнкоры "Вечерки" - наш молодой резерв, - говорит шеф-редактор сайта vmdaily.ru Юлия Волосатая. - Активные, живые, любознательные, они пишут о том, что интересно им самим, их друзьям, ровесникам. Подмечают необычные сюжеты, встречаются с неординарными людьми. Ребята пробуют себя в разных жанрах: пишут репортажи, авторские колонки, интервью, снимают фото и видео, оперативно отправляют все это на сайт".

Набор учеников в "Новый фейерверк" продолжается. Школьники и студенты, которые пройдут конкурс, лично встретятся и пообщаются с ведущими журналистами центральных газет, радио и телевидения, получат возможность перенять их богатый опыт, услышать грамотные советы от известных мастеров журналистики.