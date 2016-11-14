Эстетика порока: лекция о художниках Обри Бердслее и Эгоне Шиле

Телесность в работах двух главных декадентов рубежа ХIX и ХХ веков

Дата: 14 ноября в 19:00.

Место: Музей экслибриса (Пушечная улица, 7/5, строение 1).

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: чтобы познакомиться ближе с творчеством двух непохожих и в то же время очень похожих художников. Эгон Шиле и Обри Бердслей работали в совершенно разных стилях, но их работы объединены идеей свободы. И филигранные гравюры рафинированного денди Бердслея, и обнаженная натура нервного и чуткого Шиле воспевают эстетику тела и балансируют на грани между приличным и недозволенным.

Что еще: искусствовед Дарья Воронина расскажет не только о творческом методе обоих художников, но и коснется фактов их биографии.

Цена: 700 рублей по регистрации.