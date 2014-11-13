Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 ноября 2014, 21:07

Культура

Про медицину: как распространяются заболевания

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы дает старт фестивалю научных лекций #ЗНАТЬ. Ведущие специалисты России, США и Южной Кореи будут делиться знаниями со всеми желающими с 15 ноября по 7 декабря. В субботу президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов расскажет о науке эпидемиологии и методах работы.

Прямую трансляцию события смотрите на online.m24.ru, начало в 16:30.

  • Когда: 15 ноября
  • Кто: Василий Власов
  • Что: лекция по эпидемеологии
  • Кому смотреть: увлеченным медициной

