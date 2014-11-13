Про медицину: как распространяются заболевания

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы дает старт фестивалю научных лекций #ЗНАТЬ. Ведущие специалисты России, США и Южной Кореи будут делиться знаниями со всеми желающими с 15 ноября по 7 декабря. В субботу президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов расскажет о науке эпидемиологии и методах работы.

