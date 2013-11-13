Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 15:22

Культура

Об истории чая в России расскажут в Институте Конфуция в РГГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 13 ноября, в Институте Конфуция РГГУ расскажут об истории чая в России. Историк и профессиональный исследователь истории чая Иван Соколов познакомит слушателей с тем, как развивалась торговля чаем, как у наших соотечественников складывались отношения с Китаем, и как в напиток попал в Россию.

Кроме того, лектор расскажет слушателем о плиточном и кирпичном чае и объяснит, кто такие савошники, и чем они занимались на рубеже XIX-XX веков.

Мероприятие пройдет в Российском государственном гуманитарном универитете по адресу: улица Миусская, 6, корпус 6. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Начало трансляции – 18:30.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
