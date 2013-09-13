Форма поиска по сайту

Новости

13 сентября 2013, 20:26

Культура

Встреча с кинорежиссером Полом Верховеном

Фото: imdb.com

В ближайшую субботу, 14 сентября, на летней площадке кинотеатра "Пионер" пройдет встреча с Полом Верховеном. Известный голландский кинематографист пообщается с гостями кинотеатра и ответит на их вопросы. M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Режиссер посетит столицу в рамках фестиваля "Дни Голландии", проходящего с 11 по 15 сентября в Парке Горького.

За время проведения фестиваля на экране "Пионера" будут показаны самые известные фильмы голландца – "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Звездный десант" и другие.

Начало трансляции - в 20.00.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
лекции встречи смотреть онлайн на m24.ru

