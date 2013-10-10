Как создать собственный анимационный фильм

Фото: M24.ru

В пятницу, 11 октября, в рамках фестиваля "Цифровое будущее 2013" в кинозале московского Мультимедиа Арт Музея состоится мастер-класс "Программы для создания анимации". Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Преподаватель школы компьютерной графики, аниматор, сценарист, режиссер и художник Владимир Лазаренко-Маневич расскажет, как делать анимационные фильмы в различных программах и чем эти программы друг от друга отличаются.

Приносим свои извинения. По техническим причинам трансляция не состоится. Позже на сайте сетевого издания M24.ru будет выложена видеозапись мероприятия.