6 сентября в "Гоголь-центре" открывается новый сезон. Резиденты встретят публику, поделятся своими творческими планами и покажут отрывки из своих грядущих премьер.

Зрители услышат песни из мюзикла "Пробуждение весны", премьера которого состоится в октябре и стихи поэтов-шестидесятников в исполнении артистов "Гоголь-центра". Французский режиссер Давид Бобе расскажет в видеообращении подробности грядущей постановки "Гамлета".

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссии, которая начнется в 20.00.

Трансляция завершена.