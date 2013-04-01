Расписание столичных лекций : 1- 5 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 1 апреля

На лекции Математические законы в интернете лектор поведает о том, по каким математическим законам работает захватившая мир паутина, в чем заключается работа Facebook, "ВКонтакте" и о том, как "Яндекс" находит информацию в интернет-пространстве.

Начало в 19:30.Вход свободный.

Адрес: Культурный центр "ЗИЛ", ул. Восточная, 4, корп. 1

Лекция Science art как провокация и стимул расскажет о взаимодействии и взаимопроникновении искусства и науки, здесь вы узнаете о том, как искусство внедряется в науку и, наоборот, наука приобретает художественный облик, что способствует созданию новых форм и языков.

Начало в 19:30.Вход свободный.

Адрес: Государственный центр современного искусства ,ул. Зоологическая, 13, стр. 2.

Вторник, 2 апреля



Лектор расскажет о всех событиях Ливии произошедших в последние годы на лекции Современная Ливия: власть, общество, конфликты: от истоков истории до свидетельских показаний очевидцев. Поможет реконструировать важнейшие исторические моменты в развитии страны и ее народа в периоды XX-XXI века.

Начало в 19:00.Вход свободный.

Адрес: Музей и общественный центр им. А. Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6

О том, как "работает" эффект плацебо можно узнать на лекции в кинотеатре "35ММ". Лектор расскажет, в чем секрет эффекта плацебо, поможет ли лекарство, если пациент знает, что это всего лишь пустышка и как действуют на организм гомеопатические препараты.

Начало в 19:30. Стоимость- 450 рублей.

Адрес: Кинотеатр "35ММ", ул. Покровка, 47/24

О том, может ли стратегия развития города опираться на культурный капитал, вы сможете услышать на лекции в культурном центре "ЗИЛ". В ее рамках пройдет дискуссия о различных подходах к формированию стратегии города и использованию культурного капитала как одного из факторов развития. Лектор расскажет о развитии и проблемах современного города.

Начало в 19:30.Вход свободный.

Адрес: Культурный центр "ЗИЛ", ул. Восточная, 4, корп. 1

Среда, 3 апреля

Город Рим: улицы, дома, форумы, храмы, театры и цирки. В течение двух часов вас ждет рассказ об удивительном Риме, его архитектурных шедеврах, гигантских статуях, названиях старинных улочек и огромных руинах.

Для льготных категорий населения вход — 300 рублей.

Начало в 19:00. Стоимость -500 рублей.

Адрес: Культурно-образовательный центр "Глобальный мир", Ломоносовский просп., 20

Лекция "Общественные пространства в России: а есть ли общество" затронет тему социальных привычек, кризисе доверия и идентичности граждан с окружающим миром. Вместе с лектором вам предстоит выяснить почему в России для создания публичного пространства нужно получить распоряжение городских властей ,тогда как в Европе они появляются практически случайно.

Начало в 19:30. Стоимость - 200 рублей.

Адрес: Культурный центр "ЗИЛ",ул. Восточная, 4, корп. 1

Четверг, 4 апреля

Фотограф в глянцевом журнале. Тем, кто хочет связать свою жизнь с глянцевой фотографией, предлагается лекция фотографа Влады Красильниковой, которая расскажет о структуре работы редакций глянцевых СМИ. На примерах известных fashion и рекламных фотографов лектор рассмотрит разнообразные формулы успеха в этой сфере. На лекцию необходима регистрация.

Начало в 16:00. Вход свободный.

Адрес: Школа современной фотографии Photoplay, Южный проезд, 4

На лекции "Композитор, исполнитель, слушатель. Как интерпретировать музыкальный текст? Часть I" слушателям будут представлено большое количество музыкальных произведений в различных версиях исполнения. Здесь участникам расскажут о различных клише музыкального мира.

Начало в 19:30. Вход свободный.

Адрес: Образовательный центр "Гараж", ул. Крымский Вал, 9, стр. 4

Узнать больше об авангарде в живописи и киноискусстве Франции начала ХХ века можнона лекции "Авангард в живописи и кино". Лектор расскажет об основных эстетических принципах и уникальных художественных приемах авангардного течения.

Начало в 19:30. Стоимость- 250 рублей.

Адрес: "Пунктум" на Краснопролетарской, ул. Краснопролетарская, 31/1, стр. 5

Пятница, 5 апреля

О том, кто живет в московских дворах, почему дружба между соседями стала редкостью и как правильно выстроить рамки общения между жителями своего двора, можно узнать из лекции "Городские мифы о дворах и соседях".

Начало в 19:30. Стоимость - 200 рублей.

Адрес: Культурный центр "ЗИЛ", ул. Восточная, 4, корп. 1

На лекции под названием "Жаклин Кеннеди – королева Америки" слушатели узнают о судьбе известной иконы стиля XX столетия.

Лектор Галина Иванкина расскажет о неподражаемой манере одеваться Жаклин Кеннеди. Участники услышат историю о женщине, которая предпочитала элегантную простоту вычурной роскоши.

Начало в 19:30.Стоимость - 200 рублей.

Адрес: кафе "Читалка", ул. Жуковского, 4