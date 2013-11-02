Секреты успешных музыкальных фестивалей

Фото: m24.ru

В рамках Международного музыкального фестиваля Un-Convention Hub Moscow на дизайн-заводе "Флакон" 2 ноября пройдет круглый стол, на котором представители музыкальной индустрии обсудят, что делает успешным фестиваль независимой музыки и какую роль играют такие события в культурной жизни общества. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Журналист Люк Бэйнбридж, предприниматель Рут Дэниэль и представители различных музыкальных фестивалей ("Авант-фест", "Пустые холмы") поговорят о том, чего ждут от фестивалей организаторы, слушатели и музыканты, а также обсудят, как найти точку соприкосновения интересов этих групп.

Начало трансляции - в 13.45.

Трансляция завершена.