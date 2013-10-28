Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября 2013, 12:34

Наука

Москва получила 90 миллионов рублей на борьбу с туберкулезом

Правительство России утвердило размеры отчислений из федерального бюджета для закупки антибактериальных и противотуберкулезных средств, предложенных Министерством здравоохранения. На эти цели Москве выделяется почти 90 миллионов рублей, Московской области - свыше 11 миллионов рублей.

Проект распределения части средств федерального бюджета по регионам России, разработанный Минздравом, направлен на профилактику туберкулеза, снижение заболеваемости и смертности от этой болезни. Всего из федерального бюджета было выделено 3,4 миллиарда рублей. На эти деньги регионы закупят лекарства, применяемые при лечении больных туберкулезом, возбудитель которого устойчив к обычным методам, а также средства диагностики болезни. Наибольшую сумму - 154 миллиона 400 тысяч рублей - получила Свердловская область.

Москве из федерального бюджета выделили 89 900 900 рублей. Согласно данным департамента здравоохранения столицы, в городе порог заболеваемости туберкулезом ниже, чем в целом по стране. Это объясняется поддержкой местных властей и многолетней плановой работой ведомства и противотуберкулезной системы. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, в ней работает 502 врача-фтизиатра в восьми противотуберкулезных учреждениях.

Ссылки по теме


Московская область получила сумму в размере 111 миллионов 451 тысячи рублей. Там распространение туберкулеза в прошлом году удалось снизить. Количество зарегистрированных случаев болезни в области уменьшилось в 1,16 раза, по сравнению с 2011 годом. Люди стали реже болеть активной формой, опасной и для заболевшего, и для окружающих.

Однако появилась другая негативная тенденция - среди детей заболеваемость туберкулезом выросла в два раза. Хуже всего показатели заболеваемости в Раменском и Серпуховском районах Подмосковья. Там они превышают общий коэффициент по Московской области в 5 раз в первом и 3,5 раза во втором районе.

Средства расходуются именно на борьбу с устойчивым типом, поскольку в России в 2013 году, по сравнению с 2012, количество заболевших этой формой, возросло с 33,7 до 34,8 тысяч человек. Хотя в целом ситуация улучшилась: число заболевших в 2012 году с 240 с небольшим тысяч человек снизилось до 226 тысяч.

Меры по снижению смертности от туберкулеза - один из пунктов распоряжения правительства, вышедшего в конце 2012 года. Его результатом должно стать сокращение смертей от этой болезни до 11,2 тысячи человек на 100 тысяч населения.

Сайты по теме


лекарства бюджет профилактика лечение туберкулез мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика