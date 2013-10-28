Москва получила 90 миллионов рублей на борьбу с туберкулезом

Правительство России утвердило размеры отчислений из федерального бюджета для закупки антибактериальных и противотуберкулезных средств, предложенных Министерством здравоохранения. На эти цели Москве выделяется почти 90 миллионов рублей, Московской области - свыше 11 миллионов рублей.

Проект распределения части средств федерального бюджета по регионам России, разработанный Минздравом, направлен на профилактику туберкулеза, снижение заболеваемости и смертности от этой болезни. Всего из федерального бюджета было выделено 3,4 миллиарда рублей. На эти деньги регионы закупят лекарства, применяемые при лечении больных туберкулезом, возбудитель которого устойчив к обычным методам, а также средства диагностики болезни. Наибольшую сумму - 154 миллиона 400 тысяч рублей - получила Свердловская область.

Москве из федерального бюджета выделили 89 900 900 рублей. Согласно данным департамента здравоохранения столицы, в городе порог заболеваемости туберкулезом ниже, чем в целом по стране. Это объясняется поддержкой местных властей и многолетней плановой работой ведомства и противотуберкулезной системы. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, в ней работает 502 врача-фтизиатра в восьми противотуберкулезных учреждениях.

Московская область получила сумму в размере 111 миллионов 451 тысячи рублей. Там распространение туберкулеза в прошлом году удалось снизить. Количество зарегистрированных случаев болезни в области уменьшилось в 1,16 раза, по сравнению с 2011 годом. Люди стали реже болеть активной формой, опасной и для заболевшего, и для окружающих.

Однако появилась другая негативная тенденция - среди детей заболеваемость туберкулезом выросла в два раза. Хуже всего показатели заболеваемости в Раменском и Серпуховском районах Подмосковья. Там они превышают общий коэффициент по Московской области в 5 раз в первом и 3,5 раза во втором районе.

Средства расходуются именно на борьбу с устойчивым типом, поскольку в России в 2013 году, по сравнению с 2012, количество заболевших этой формой, возросло с 33,7 до 34,8 тысяч человек. Хотя в целом ситуация улучшилась: число заболевших в 2012 году с 240 с небольшим тысяч человек снизилось до 226 тысяч.

Меры по снижению смертности от туберкулеза - один из пунктов распоряжения правительства, вышедшего в конце 2012 года. Его результатом должно стать сокращение смертей от этой болезни до 11,2 тысячи человек на 100 тысяч населения.