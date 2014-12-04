Международный олимпийский комитет проверит российских атлетов на допинг

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Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проверят российских легкоатлетов на допинг. Поводом для повальных проверок стал немецкий документальный фильм об использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами, сообщается на сайте ВАДА.

В частности, в фильме показали видеозапись с мобильного телефона, в которой олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария Савинова признается в употреблении допинга.

Отметим, что в конце ноября проблемы с запрещенными препаратами возникли у российского биатлониста Александра Логинова.

Его допинг-проба, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат. Спортсмена на время отстранили от тренировок.

Если вскрытие допинг-пробы B подтвердит результат, то Логинова могут дисквалифицировать на четыре года.