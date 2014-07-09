Допинг-центр в Москве обработал наибольшее количество проб за год

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Антидопинговый центр в Москве обработал наибольшее количество проб за прошлый год. Такие цифры содержатся в отчете, опубликованном Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский центр обработал 18609 проб и занял по этому показателю первое место. Второе и третье места достались лабораториям в Кельне и Пекине.

Примечательно, что только 1,56 процента обработанных в столице России проб дали положительный результат. Например, лаборатория в Мехико зафиксировала нарушения спортивных правил в 8,27 процентах случаев, то есть из 1305 проб фактически каждая десятая дала положительный результат.

Отметим, что с 2015 года за нарушение антидопинговых правил последует дисквалификация на четыре года. В настоящее время за первое нарушение, связанное с приемом запрещенных препаратов, спортсмена отлучают от спорта на два года.