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20 августа 2014, 11:23

На территории столичного завода открылся комнатный квест Room Quest

квесты заводы Quest Room

"Афиша": На территории Бадаевского пивзавода открылась игра Room Quest

На территории Бадаевского пивоваренного завода открылся комнатный квест Room Quest. Это тот же компьютерный квест с загадками, шифрами и кодами, только в реальной комнате, где запирают от двух до четырех человек. За один час из нее нужно выбраться, используя подсказки и решая логические задачи.

В Room Quest вы – грабители-неудачники, застрявшие на месте преступления. Чтобы спастись, у вас есть ровно 60 минут. В помещении спрятаны подсказки, которые приведут вас к заветной двери. Также вы можете стать членами экипажа подводной лодки, которая идет ко дну.

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Всего в Room Quest есть четыре комнаты: банк, подводная лодка, советский автосервис и отель. В скором времени организаторы должны открыть еще музей. Самый простой из квестов – отель, где нужны выбраться с 13 этажа разрушающегося здания.

Для участия в квестах необходима предварительная запись.

Стоимость участия четверых людей – от 2500 рублей.

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