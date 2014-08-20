На территории столичного завода открылся комнатный квест Room Quest

"Афиша": На территории Бадаевского пивзавода открылась игра Room Quest

На территории Бадаевского пивоваренного завода открылся комнатный квест Room Quest. Это тот же компьютерный квест с загадками, шифрами и кодами, только в реальной комнате, где запирают от двух до четырех человек. За один час из нее нужно выбраться, используя подсказки и решая логические задачи.

В Room Quest вы – грабители-неудачники, застрявшие на месте преступления. Чтобы спастись, у вас есть ровно 60 минут. В помещении спрятаны подсказки, которые приведут вас к заветной двери. Также вы можете стать членами экипажа подводной лодки, которая идет ко дну.

Всего в Room Quest есть четыре комнаты: банк, подводная лодка, советский автосервис и отель. В скором времени организаторы должны открыть еще музей. Самый простой из квестов – отель, где нужны выбраться с 13 этажа разрушающегося здания.

Для участия в квестах необходима предварительная запись.

Стоимость участия четверых людей – от 2500 рублей.