Москвич самовольно пристроил балкон к своей квартире

Фото: M24.ru

Житель Москвы самовольно пристроил балкон к своей квартире на втором этаже, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосжилинспекции.

Самовольную пристройку обнаружили жильцы дома в Ангеловом переулке. В отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении, а также выдано предписание об устранении нарушений.

По словам представителя Мосжилинспекции, нарушитель должен за свой счет привести помещение в соответствие с техническим планом, на демонтаж дается три месяца. "Если предписание не исполняется в нужные сроки, то проводится повторная проверка, по результатам которой Мосжилинспекция может обратиться в суд", - отметили в ведомстве.

Собеседник M24.ru добавил, что случаи с достройками балконов встречаются не очень часто, один-два раза в месяц. "Последний случай был недавно, когда житель дома пристроил самостоятельно балкон, поставив его на небольшие опоры", - сказали в пресс-службе.

При этом cамыми популярными нарушениями в Мосжилинспекции назвали переделку вентиляции, из-за перестройки которой страдают жители всего дома.