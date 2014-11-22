Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2014, 19:38

Город

14 пострадавших от взрыва газа в ЦАО получат компенсации 24 ноября

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

24 ноября Мосгаз выплатит компенсации собственникам 14 квартир, пострадавших от взрыва газа в Пресненском районе. Переговоры о возмещении ущерба проведены уже с 95% собственников. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании.

"По состоянию на 20 ноября произведены первые выплаты пяти пострадавшим. Сейчас заключаются соглашения о компенсации поврежденного имущества. Кроме того, в понедельник будут переведены деньги еще 14 собственникам квартир", - отметил собеседник агентства.

Сумма компенсаций позволяет в полном объеме возместить причиненный ущерб. При этом с каждой семьей работают в индивидуальном порядке, учитываются все пожелания жильцов.

Ссылки по теме


Для заключения соглашения о компенсации пострадавшие могут обращаться в мобильный оперативный штаб, который работает с первого дня на месте аварии на Шелепихинской набережной.

Напомним, воскресным вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей. Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом.

По предварительным данным, размер ущерба от пожаров составляет 13 миллионов рублей.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет.

Сюжет: Возгорания из-за газа в центре Москвы
квартиры ущерб компенсации взрыв газа чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика