14 пострадавших от взрыва газа в ЦАО получат компенсации 24 ноября

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

24 ноября Мосгаз выплатит компенсации собственникам 14 квартир, пострадавших от взрыва газа в Пресненском районе. Переговоры о возмещении ущерба проведены уже с 95% собственников. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании.

"По состоянию на 20 ноября произведены первые выплаты пяти пострадавшим. Сейчас заключаются соглашения о компенсации поврежденного имущества. Кроме того, в понедельник будут переведены деньги еще 14 собственникам квартир", - отметил собеседник агентства.

Сумма компенсаций позволяет в полном объеме возместить причиненный ущерб. При этом с каждой семьей работают в индивидуальном порядке, учитываются все пожелания жильцов.

Для заключения соглашения о компенсации пострадавшие могут обращаться в мобильный оперативный штаб, который работает с первого дня на месте аварии на Шелепихинской набережной.

Напомним, воскресным вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей. Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом.

По предварительным данным, размер ущерба от пожаров составляет 13 миллионов рублей.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет.