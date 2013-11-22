Коммунальные службы ищут виновника потопа в доме на 16-й Парковой

Коммунальщики ищут виновника потопа в доме на 16-й Парковой

В доме на 16-й Парковой улице затопило несколько квартир из-за прорыва трубы. Из-за перекрытия стояка жители дома долгое время оставались без воды, сообщает телеканал "Москва 24".

После осмотра поврежденного водопровода эксперты смогут назвать виновника случившегося. Это зависит от места, где произошел разрыв.

Из-за отсутствия дома владельца квадратных метров соседи всю ночь собирали воду и пытались спасти имущество.

Владельцам затопленных квартир теперь предстоит установить сумму ущерба. После этого они, возможно, обратятся с требованием компенсации в суд.