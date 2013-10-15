Стоимость квадратного метра "вторички" в Подмосковье выросла на 3%

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в ближнем Подмосковье растет, в среднем и дальнем - снижается.

Так, в сентябре 2013 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Московской области не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 88,21 тысяч рублей за кв. метр. С начала года цена квадратного метра в рублях выросла на 3%.

Значимый рост цены квадратного метра в рублях был отмечен в Одинцово (+1,2% к августу), в Химках (+1% к августу) и в Балашихе (+0,9% к августу).

По данным экспертов агентства недвижимости "МИЭЛЬ", по типам жилья рост цены квадратного метра в рублях в сентябре отмечен только в сегменте кирпичных домов с большой кухней и в сегменте монолитных домов.