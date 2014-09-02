Не желающая съехать из съемной квартиры пенсионерка подожгла себя

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В подмосковном Видном 60-летняя пенсионерка подожгла себя, не желая выселяться из квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФССП России.

Квартира в которой пенсионерка жила по договору найма вместе со своей семьей из 5 человек, была куплена частным лицом несколько лет назад. Однако жильцы съезжать отказались. В прошлом году суд принял решение об их выселении.

В понедельник, 1 сентября, судебный пристав пришел в квартиру, чтобы вручить должникам постановления о взыскании исполнительского сбора. В этот момент пенсионерка облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Возгорание было немедленно потушено, а на место происшествия вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую доставили в местную больницу, у нее диагностировали ожоги ног и туловища.