Бывшая управляющая компания не покидает жилой дом на Смольной улице

Жители домов на Смольной улице в Москве выбрали себе новую управляющую компанию, которая исправно выполняет обязанности, передает телеканал "Москва 24".
Однако с представителями предыдущей обслуживающей организации "Орион" у жильцов разгорелся конфликт.
По словам людей, сотрудники ЧОП даже захватили технические помещения многоквартирного дома.
– Скажите пожалуйста, вы из управляющей компании "Орион"? Правильно, охранная организация? Так? – допытывалась местная жительница.
– Нет. Мы сторонняя охранная организация, нас наняли, – отвечал ей представитель ЧОП.
Даже несмотря на присутствие полицейских, представители частной охранной компании вели себя вызывающе.
– Кто вас нанял наши двери ломать? Вы что говорите вообще? – возмутился местный житель.
– Вы сначала докажите, кто ломал ваши двери, – парировал представитель охранной компании.