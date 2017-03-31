Бывшая управляющая компания не покидает жилой дом на Смольной улице

Жители домов на Смольной улице в Москве выбрали себе новую управляющую компанию, которая исправно выполняет обязанности, передает телеканал "Москва 24".

Однако с представителями предыдущей обслуживающей организации "Орион" у жильцов разгорелся конфликт.

По словам людей, сотрудники ЧОП даже захватили технические помещения многоквартирного дома.

– Скажите пожалуйста, вы из управляющей компании "Орион"? Правильно, охранная организация? Так? – допытывалась местная жительница.

– Нет. Мы сторонняя охранная организация, нас наняли, – отвечал ей представитель ЧОП.

Даже несмотря на присутствие полицейских, представители частной охранной компании вели себя вызывающе.

– Кто вас нанял наши двери ломать? Вы что говорите вообще? – возмутился местный житель.

– Вы сначала докажите, кто ломал ваши двери, – парировал представитель охранной компании.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/232]Как правильно выбрать управляющую компанию для обслуживания многоквартирного дома[/URLEXTERNAL]