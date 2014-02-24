Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 15:17

Город

Около 200 тысяч кв. метров жилья введут в Новой Москве в феврале

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение февраля в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья, рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в январе текущего года сдано в эксплуатацию более 90 тысяч квадратных метров жилья и 35 тысяч квадратных метров нежилых помещений. В феврале эта цифра должна увеличиться более чем в два раза.

Треть из построенной жилой недвижимости - малоэтажные дома, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Всего в этом году в Новой Москве планируется ввести в строй 1 миллион 523 тысячи квадратных метров жилья и 860 тысяч квадратных метров нежилых помещений.

Напомним, в прошлом году на присоединенных территориях построили 1 миллион 194 тысячи квадратных метров жилья. Общая площадь строительства, включая не приспособленные для проживания помещения, составила около 1,5 миллиона квадратных метров.

