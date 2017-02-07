Чемпионку России в паралимпийском спорте Аброскину пытаются выселить из квартиры

Шестикратную чемпионку России по паралимпийской конной выездке Анастасию Аброскину пытаются выселить из квартиры, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам ее отца и сводного брата, Анастасия никогда не жила в этой квартире и не оплачивала коммунальные услуги.

В свою очередь, Аброскина заявляет, что коммунальные услуги оплачивала, хотя и признается в том, что в этой квартире не жила. Анастасия рассказала, что после развода родителей осталась с матерью, а когда у нее родилась дочь – начала снимать квартиру.

Теперь, когда девочке пришло время идти в школу, Анастасия хочет переехать в квартиру, в которой они обе прописаны. Проживающие там родственники резко против – они подали иск в суд о выселении паралимпийской чемпионки и ее дочери, а отец шлет гневные сообщения с угрозами в адрес ее мужа.

Квартира, из-за которой разгорелся скандал, была выдана семье Аброскиной правительством Москвы именно из-за состояния здоровья Анастасии. Теперь родственники считают, что женщина утратила право пользования недвижимостью.

Утеря прав может произойти только в двух случаях – если человек потерял заинтересованность в использовании объекта недвижимости или добровольно выехал на другое место жительства. В случае с лицами с ограниченными возможностями важную роль играет то, на каком основании выдавалась жилплощадь.

Пока семья никак не может поделить квартиру, Анастасия подала встречный иск с требованием выселить оттуда ее родственников. Разбираться в этой непростой истории предстоит суду.

