05 ноября 2013, 10:51

Город

Лишенных родительских прав заставят делиться жильем с детьми

Лишенных родительских прав могут заставить обеспечить детей жильем

Родителей, лишенных прав, заставят обеспечивать своих детей жильем. Эта инициатива находится на рассмотрении департамента социальной защиты Москвы.

По статистике, за прошлый год в Москве были лишены родительских прав около 1800 человек. Все они потеряли статус родителей за асоциальный образ жизни, сообщает телеканал "Москва 24".

Решать их проблемы с жильем столичные власти предлагают за счет родителей, то есть, их могут заставить делить жилье с детьми.

Отметим, что всего в России сейчас насчитывается около 118 тысяч сирот.

