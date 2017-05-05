Жители домов в Северном Тушине просят включить их жилье в программу реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители пятиэтажек в Северном Тушине, не вошедших в перечень для голосования по включению в проект программы реновации, устроили массовое собрание. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Около 150 человек собрались на улице Героев Панфиловцев рядом с одноименным памятником. Одна из жительниц дома № 1, корпус 2 на улице Планерная рассказала, что жилищные условия в доме очень плохие:

в квартире грибок, черная плесень и дыры в полу.

Сейчас инициативные группы от каждого дома составляют петиции и собирают подписи, чтобы успеть до 15 мая.

