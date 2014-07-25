Медики СВАО организуют двухмесячную "школу здорового питания"

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Столичные медики организуют "школу здорового питания", курсы которой будут проходить в течение двух месяцев. Записаться на занятия смогут жители северо-востока Москвы, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, все желающие смогут записаться в "Школу нефролога", где родителям расскажут про правительное питание для детей, страдающих заболеваниями почек - хроническим пиелонефритом, энурезом и другими заболеваниями.

Презентация программ пройдут 26 июля в детской городской поликлинике №11. Там же можно записаться в обе группы.

Курс "Школы нефролога" состоит из четырех занятий и будет проходить еженедельно по вторникам. Первое занятие запланировано на 5 августа.