Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

29 декабря 2014, 17:11

"Экономические советы" от поэта Александра Елина

курсы валют читать

Фото: facebook.com/alexandr.yellin

Как реагировать на постоянные скачки курсов валют, то вниз, то вверх. С юмором, конечно. Поэт Александр Елин написал для M24.ru шуточное стихотворение на злобу дня.

Наташа, хватит, не пили -


я ненавижу авантюры,


и не пойду менять рубли


на иностранные купюры

Не уговаривай меня,


мы не сбежим на край Европы


Их процветание - брехня,


сплошные фейки, фотошопы

В гробу видал я этот курс,


пойду и закуплю с получки


российский правильный ресурс -


тушенку, гречку и тянучки

Мы вложим весь свой капитал


в товары с маркой "мэйд ин раша",


об этом я вчера читал


в разделе "Новости", Наташа

Что, мол, заслуженный эксперт


сказал уверенно и веско,


и намечается трансферт,


а не усушка и урезка

И будет царство красоты.


Ну, как отсюда я свалю-то?


Вот мой ковер, мои коты.


Какая к лешему валюта?

Наташа, брось, не сквернословь,


и ты красивше европеек,


и доллар будет стоить вновь


советских семьдесят копеек.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать