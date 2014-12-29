"Экономические советы" от поэта Александра Елина

Фото: facebook.com/alexandr.yellin
Как реагировать на постоянные скачки курсов валют, то вниз, то вверх. С юмором, конечно. Поэт Александр Елин написал для M24.ru шуточное стихотворение на злобу дня.
Наташа, хватит, не пили -
я ненавижу авантюры,
и не пойду менять рубли
на иностранные купюры
Не уговаривай меня,
мы не сбежим на край Европы
Их процветание - брехня,
сплошные фейки, фотошопы
В гробу видал я этот курс,
пойду и закуплю с получки
российский правильный ресурс -
тушенку, гречку и тянучки
Мы вложим весь свой капитал
в товары с маркой "мэйд ин раша",
об этом я вчера читал
в разделе "Новости", Наташа
Что, мол, заслуженный эксперт
сказал уверенно и веско,
и намечается трансферт,
а не усушка и урезка
И будет царство красоты.
Ну, как отсюда я свалю-то?
Вот мой ковер, мои коты.
Какая к лешему валюта?
Наташа, брось, не сквернословь,
и ты красивше европеек,
и доллар будет стоить вновь
советских семьдесят копеек.