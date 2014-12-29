"Экономические советы" от поэта Александра Елина

Фото: facebook.com/alexandr.yellin

Как реагировать на постоянные скачки курсов валют, то вниз, то вверх. С юмором, конечно. Поэт Александр Елин написал для M24.ru шуточное стихотворение на злобу дня.

Наташа, хватит, не пили -





я ненавижу авантюры,





и не пойду менять рубли





на иностранные купюры

Не уговаривай меня,





мы не сбежим на край Европы





Их процветание - брехня,





сплошные фейки, фотошопы

В гробу видал я этот курс,





пойду и закуплю с получки





российский правильный ресурс -





тушенку, гречку и тянучки

Мы вложим весь свой капитал





в товары с маркой "мэйд ин раша",





об этом я вчера читал





в разделе "Новости", Наташа

Что, мол, заслуженный эксперт





сказал уверенно и веско,





и намечается трансферт,





а не усушка и урезка

И будет царство красоты.





Ну, как отсюда я свалю-то?





Вот мой ковер, мои коты.





Какая к лешему валюта?

Наташа, брось, не сквернословь,





и ты красивше европеек,





и доллар будет стоить вновь





советских семьдесят копеек.