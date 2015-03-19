Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России вновь укрепил рубль. По отношению к доллару, российская валюта выросла более чем на полтора рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара на пятницу составит 59 рублей 83 копейки. Курс евро понизился на 86 копеек до 64 рубля 14 копеек.

Отметим, что 19 марта в ходе утренних торгов на Московской валютной бирже стоимость евро опустилась ниже отметки 64 рубля впервые с конца декабря прошлого года.

Напомним, 6 марта биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей – до 65,68 рубля.

При этом с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.