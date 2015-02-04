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04 февраля 2015, 14:15

Доллар и евро потеряли два рубля в стоимости

курсы валют Центробанк России

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Центробанк России вновь понизил курсы иностранных валют по отношению к рублю. Евро потерял в стоимости 1,7 рубля, а доллар - 2,3 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, официальный курс на 5 февраля составляет 65 рублей 45 копеек за доллар и 75 рублей 4 копейки за евро.

Курс российской валюты уже третий день укрепляется из-за роста цены на нефть. В настоящее время стоимость одного барреля Brent на лондонской бирже ICE составляет 57,50 доллара за баррель.

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Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

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