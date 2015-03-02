Центробанк повысил курсы доллара и евро почти на рубль

Фото: ТАСС

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на вторник почти на рубль. Отечественная валюта продолжает дешеветь, несмотря на повышение цен на нефть, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Курс доллара на вторник установлен на уровне 62 рублей 22 копеек. Это на 95 копеек больше, чем предыдущее значение курса. Евро подорожал на 85 копеек, за 1 единицу европейской валюты дадут 69 рублей 54 копейки.

Отметим, что 27 февраля заемщики, получившие ипотечные кредиты в иностранной валюте, подали иск к Центробанку России в Мещанский районный суд столицы. Истцы требуют признать незаконным бездействие Центробанка, которое выразилось в отсутствии защиты и стабилизации курса рубля. Заемщики полагают, что регулятор не выполнил обязанности по обеспечению стабильности национальной валюты и обещания о поддержании валютного коридора.

Ранее Центробанк порекомендовал кредитным организация перевести валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Речь идет о курсе, установленном на уровне 39,4 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро. Это ниже сегодняшних значений почти на 23 рубля и на 20 рублей соответственно.

По данным Банка России, на 1 ноября 2014 года объем задолженности по валютным ипотечным кредитам составлял 117 миллиарда рублей. Просроченная задолженность составляла 17 миллиардов рублей, а ее доля, в отличие от рублевых кредитов, выросла с 12,7 до 14,2 процентов с начала 2014 года. За 10 месяцев прошлого года в России был выдан 661 ипотечный кредит в иностранной валюте на общую сумму 7 миллиардов рублей.