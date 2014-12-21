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Москва 24

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21 декабря 2014, 10:38

Курс евро в воскресенье составляет 74 рубля 57 копеек

курс валют

Курс евро в воскресенье составил 74 рубля 57 копеек

Центробанк установил официальный курс валют на сегодня. Евро в воскресенье стоит 74 рубля 57 копеек, доллар - 60 рублей 68 копеек, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в четверг, 18 декабря, доллар потерял 8 рублей 19 копеек, евро подешевел на 11 рублей 25 копеек. Но в пятницу американская и европейская валюты стали дорожать.

11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

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Кроме того, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов - до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Сюжет: Изменение курсов валют

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